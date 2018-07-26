Бывший украинец на плоту из бутылок перелыл в Крым из Херсонской области
Российские пограничники задержали туриста, который решил переплыть из Херсонской области в Крым.
Человека нашли на плоту, сделанном из бутылок и досок, в заливе Сиваш - он разделяет берега Херсонской области и Крыма.
"Свой поступок гражданин объяснил как увлечение экстремальным туризмом, конечной целью маршрута должен стать подъем на вершину Эвереста", - говорится в сообщении ФСБ, которое цитирует ТАСС.
У задержанного оказалось российское гражданство, которое он получил в одном из городов Восточной Сибири по государственной программе оказания содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Ранее у него было гражданство Украины.
Кроме рюкзака с провиантом и вещами, у задержанного оказалась видеокамера, телефоны и пластиковые банковские карты.
Туриста оштрафовали за незаконное пересечение границы.
Что интересно, украинские пограничники о таком нарушителе ничего не сообщали.
Ранее в Крыму решил отдохнуть Александр Усик, который устал после боя с Муратом Гассиевым.
Напомним, в Крыму недавно заявили о многочасовых очередях на пунктах пропуска. Возможно, поэтому экстремал поплыл через Сиваш.