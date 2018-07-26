Нацбанк сегодня, 26 июля, установил курс доллара на уровне 26,62 грн. Это на четыре копейки дороже, чем было вчера. Таким образом регулятор продолжает ослаблять гривню.

Этот процесс начался еще на прошлой неделе. Доллар по версии НБУ с тех пор укрепился более чем на 30 копеек.

На одну копейку до 31,12 грн подрос и курс евро. Курс рубля остался неизменным - 42 копейки.

Источник: сайт НБУ

Ранее "Страна" разбиралась, почему начала падать гривня и дойдет ли курс до отметки 27 в ближайшее время.

Также мы отмечали, что рост курса доллара начинает замедляться, поэтому есть вероятность его отката. 25 июля межбанк закрылся в рамках 26,59-26,62 грн./$.