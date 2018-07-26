Командующий Операцией объединенных сил Сергей Наев провел встречу с командиром ДУК "Правый сектор" Андреем Стемпицким (позывной "Летун").

Как сообщает пресс-центр ООС, стороны обсудили, как добровольцы могут действовать на передовой в рамках правового поля.

Сегодня две структуры - "Добровольческий украинский корпус Правый Сектор" Стемпицкого и "Украинская добровольческая армия" Дмитрия Яроша - воюют на Донбассе без формального подчинения центральной власти.

Как рассказывала "Страна", на этой почве у добровольцев и командования ООС начался конфликт - особенно после заявлений Наева о недопустимости появления таких добровольцев на передовой.

Штаб ООС отмечает, что у военного с главой ДУК ПС прошла "конструктивная беседа" о том, как использовать приобретенный бойцами подразделения опыт в рамках украинского законодательства.

Наев и Стемпицкий, пишет пресс-центр ООС, обменялись мнениями по различным вариантам насчет этого и договорились продолжить диалог.

"Объединенные силы действуют в правовой плоскости и поступают публично, прозрачно и последовательно", - подчеркнули в штабе.

В ДУК ПС по итогам встречи заявили, что "как бы ни хотелось нашим врагам, но никому не удастся поссорить бойцов ДУК ПС и воинов ВСУ".

Что интересно, это уже вторая встреча Наева с представителями неподкотрольных добробатов после публикации скандального видео, где якобы спецназ СБУ берет штурмом базу добровольцев на Донбассе.

Так, вчера командующий ООС встречался с Дмитрием Ярошем.

"Страна" разбиралась, является ли это видео фейковым и почему после его публикации власти принялись громко опровергать конфликт между силовиками и добробатами. Детальнее об этом читайте в материале ""Зачистки идут с начала лета". Является ли фейком видео "штурма СБУ" базы добровольцев".