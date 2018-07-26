Сегодня в Вашингтоне завершилась двусторонняя встреча президента США Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.

Она касалась торговой войны Америки и Европы, которую развязал Белый дом.

По итогам общения лидеры США и ЕС провели на улице у Белого дома совместную пресс-конференцию, на которой каждый из них выступил с небольшим заявлением, суть которых передает "Голос Америки".

Стороны договорились создать специальную группу, которая начнет вырабатывать торговый компромисс между континентами. Кроме того, озвучена одна конкретная договоренность: Европа возобновляет импорт американской сои.

"Сегодня, торговые отношения Соединенных Штатов и Евросоюза уже оцениваются в триллион долларов – это крупнейшие торговые отношения в мире. Мы хотим укреплять их и дальше, для блага всех американских и европейских граждан. Вот почему сегодня мы договорились, прежде всего, работать вместе для того, чтобы достичь нулевых пошлин, нулевых прочих барьеров и нулевых субсидий на промышленную продукцию, за исключением автопрома.

Мы также будем работать над уменьшением барьеров, затрудняющих рост торговли и сферы услуг, включая химическую, фармацевтическую, медицинскую продукцию, а также соевые бобы. Соевые бобы – это большая часть (договоренностей), и Европейский Союз почти незамедлительно начнет закупать значительное количество соевых бобов у наших фермеров, преимущественно – на Среднем Западе. Я благодарен тебе за это, Жан-Клод»", – заявил президент США, по привычке назвав своего гостя неформально, по имени.

"Это откроет рынки для фермеров и рабочих, увеличит инвестиции и приведет к большему процветанию Соединенных Штатов и Евросоюза. Это также сделает торговлю справедливой и более взаимовыгодной – мое любимое слово", – резюмировал глава Белого дома.

"Мы договорились установить диалог, – ответил на слова Дональда Трампа Жан-Клод Юнкер, – Что касается сельского хозяйства, то Евросоюз может импортировать из США больше соевых бобов, и он будет это делать. Мы также договорились вместе работать над реформой торговых соглашений. Конечно, – уточнил Юнкер, – это подразумевает, что, на то время, что мы ведем переговоры, и пока одна из сторон их не прекратит, мы проведем переоценку пошлин на сталь и алюминий и заморозим другие пошлины. Это была хорошая и конструктивная встреча. Спасибо, Дональд», – тоже, вслед за Трампом, перейдя на "ты", завершил свое выступление президент Еврокомиссии.

Ранее ЕС оштрафовал американскую компанию Google на астрономическую сумму по "делу Android".

Также накануне встречи с Юнкером Трамп предложил ЕС и США отказаться от всех пошлин.