В МИД России прокомментировали декларацию США о непризнании аннексии Крыма

"А ведь Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США. Лично Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил. 

Знаем мы цену этим "судьбоносным декларациям"", - заявила в Facebook спикер ведомства Мария Захарова.

В США приняли "Крымскую декларацию" вчера, 25 июля. Документ размещен на сайте Госдепа за подписбю госсекретаря Майка Помпео. В нем "США подтверждают свою политику отказа признать притязания Кремля на суверенитет над территорией", которая, по утверждению Вашингтона, "была захвачена силой в нарушение международного права".

Отметим, что в документе есть словосочетание "оккупация Крыма". 

Таким образом, непризнание Крыма российской территорией закреплено как официальная политика США. Отметим, что это было сделано после визита Трампа в Хельсинки и встречи там с Путиным - и того вала критики, который обрушился после этого на американского президента. 

Накануне этой встречи Трамп не раз намекал, что российский статус Крыма может быть предметом обсуждения

 

 

 

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