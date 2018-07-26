В МИД России прокомментировали декларацию США о непризнании аннексии Крыма.

"А ведь Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США. Лично Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил.

Знаем мы цену этим "судьбоносным декларациям"", - заявила в Facebook спикер ведомства Мария Захарова.

В США приняли "Крымскую декларацию" вчера, 25 июля. Документ размещен на сайте Госдепа за подписбю госсекретаря Майка Помпео. В нем "США подтверждают свою политику отказа признать притязания Кремля на суверенитет над территорией", которая, по утверждению Вашингтона, "была захвачена силой в нарушение международного права".

Отметим, что в документе есть словосочетание "оккупация Крыма".

Таким образом, непризнание Крыма российской территорией закреплено как официальная политика США. Отметим, что это было сделано после визита Трампа в Хельсинки и встречи там с Путиным - и того вала критики, который обрушился после этого на американского президента.

Накануне этой встречи Трамп не раз намекал, что российский статус Крыма может быть предметом обсуждения.