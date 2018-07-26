В Кривом Роге на врачей завели уголовное дело из-за смерти атошника Владимира Близнюка, передает "Радио Свобода".

"Производство открыто по части 1 статьи 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником). В полиции не комментируют ход расследования", - говорится в сообщении.

Перед открытием производства врачей горбольницы №6 критиковали местные активисты за ненадлежащее лечение Близнюка. Вчера, 24 июля, они явились к руководству медучреждения, требуя объяснений.

Близнюк умер в 16 больнице в ночь с 7 на 8 июля в Кривом Роге. Он объявлял голодовку "из-за халатности врачей". По заявлениям бойца, в больнице ему отказали в бесплатном предоставлении медицинских препаратов, выдав только список лекарств, которые надо было купить за свой счет.

Позже на своей странице в Facebook он сообщил, что прекращает голодовку, ведь лекарства ему уже предоставлены "каким-то фондом".

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