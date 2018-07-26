Действующий чемпион Украины по футболу донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо", завершившее первенство страны на втором месте, с побед начали новый внутренний турнир, который станет 28-м в истории.

В первом туре нового чемпионата "горняки" в Чернигове спокойно обыграли новичка УПЛ "Десну" - 2:0. В составе дончан первым мячом отметился новобранец Жуниор Мораес, отличившийся на 31-й минуте, и Марлос, установивший окончательный счет на 55-й минуте встречи.

В свою очередь "Динамо" на поле столичного НСК "Олимпийский" не без труда, но добыло три очка во встрече с бронзовым призером полтавской "Ворсклой" - 1:0. Единственный мяч в свои ворота на 32-й минуте забил защитник гостей Ардин Даллку.

Двумя вынесенными матчами с участием потенциальных лидеров, которые начали сезон в матче за Суперкубок, завершился первый тур чемпионата, который начался 22 июля и продолжился 22 числа того же месяцы.

Напомним, что чемпионат Украины по футболу в высшем дивизионе выигрывали лишь три команды - киевское "Динамо" (15 раз), донецкий "Шахтер" (11) и симферопольская "Таврия" - 1.