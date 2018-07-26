Реализация бензина для автомобилей в Украине через сеть АЗС в июне 2018 года в натуральном выражении сократилась по сравнению с июнем 2017 года на 12,6% - до 111,1 тысячи тонн. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По информации Госстата, на украинских АЗС было реализовано 93,9 тысячи тонн дизельного топлива, что на 4% больше в сравнении с аналогичным периодом минувшего года. Продажи пропана и бутана увеличились за отчетный период на 12,3% - до 72,9 тысячи тонн.

Помимо этого было отмечено, что в июне 2018 года продажи бензина для автомобилей через сеть АЗС в денежном выражении составили более 4,26 миллиарда гривен, дизельного топлива – 3 миллиарда гривен, пропана и бутана – 1,7 миллиарда гривен. 

Как сообщала "Cтрана", почему цены на топливо нацелились на рекорд.

Ранее АМКУ оштрафовал крупнейшие сети АЗС на 41 миллион за сговор при подорожании автогаза.

 

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