Футбольный мяч чемпионата мира 2018 года, который президент России Владимир Путин подарил главе США Дональду Трампу на пресс-конференции в Хельсинки, оснащен электронным чипом, сообщает Bloomberg

Встроенное в спортивный снаряд от Adidas AG устройство обеспечивает обмен данными на расстоянии около десяти сантиметров. Отмечается, что чип используется в рекламных целях.

В Adidas отказались от комментариев, по поводу того, могла ли российская сторона взломать устройство. Также остается неясным, имеется ли у данного чипа уязвимость безопасности.

Известно, что NFC чип помещается под специальное лого, размещенное на мяче и фотографы, работавшие в Хельсинки, сразу обратили внимание на наличие характерного значка, напоминающего Wi-Fi.

Если верить производителю, то эта микросхема позволяет фанам, которые подключили свои мобильные устройства, получать эксклюзивный контент. На сайте Adidas мяч с таким чипом продавался за $165, но на прошлой неделе его цена была снижена до $83.

Ранее "Страна" сообщала, что мяч финала ЧМ-2018 отдадут детям, спасенным из пещеры в Таиланде, а также о том, что в Белом доме ломают голову над подарком для Ким Чен Ына