В Украине активно растет спрос на 500-гривневые банкноты. Об этом говорится в телеграмме Нацбанка №50-0007/39670, оказавшейся в распоряжении UBR.ua.

В ней регулятор объясняет банкам, почему не может им отгружать больше купюр максимального в нашей стране номинала.

"Для обеспечения оптимальной структуры наличных денег в обращении банкноты более высоких номиналов должны размениваться банкнотами низких номиналов. При увеличении выпуска в обращение банкнот крупных номиналов, в том числе 500 гривен, увеличивается соответственно их процент от общего количества банкнот в обращении. Таким образом, нарушается баланс наличных денег в обращении, ухудшается порядок расчетов наличными деньгами и разменность банкнот", - подчеркивается в документе.

В нем НБУ уточнил, что на 1 июля 2018 года доля пятисоток в общей структуре украинской наличности составляла 52,5%, а по количеству купюр - 13,5%.

"С целью обеспечения наличных расчетов, для выдачи сдачи предприятиями торговли, аптеками, а также предприятиями, предоставляющими услуги, в том числе транспортные, Департамент и Центральное хранилище при рассмотрении заявок на подкрепление операционных касс банков осуществляют замену банкнот номиналом 500 гривен на банкноты 200, 100 и 50 гривен, в том числе для подкрепления банкоматов", - добавили в НБУ.

Чтобы не возникало дефицита крупных номиналов, регулятор призвал подопечных активнее популяризировать безналичные расчеты и вообще поменьше пользоваться наличными. При этом чиновники не сообщили, подтолкнет ли их рост спроса на большие номиналы к более оперативному запуску в денежный оборот Украины новой купюры - 1000 гривен. Ее появление активно обсуждается уже несколько лет, однако нацбанковцы на встречах со СМИ уклоняется от прямых ответов на вопросы о сроках введения дополнительного номинала в гривневой линейке.

Как сообщала "Cтрана", ранееа НБУ объяснили, чем новая двадцатка отличается от старой банкноты в 20 гривен

Мы писали, что Нацбанк выпускает монеты номиналом в 5 гривен с изображением Крыма.