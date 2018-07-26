Президент США Дональд Трамп считает, что его следующая встреча с президентом России Владимиром Путиным произойдет не осенью 2018 года, как предполагалось ранее, а только после окончания расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Об этом сообщил в среду помощник США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Президент считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна произойти после того, как [в США] завершится охота на ведьм, связанная с Россией. Поэтому мы согласились, что это будет после 1 [января будущего] года", - говорится в заявлении Болтона, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Ранее "Страна" сообщала, что глава Государственного департамента Помпео надеется, что новая встреча Трампа и Путина состоится осенью, а также о том, что в Кремле подтвердили приглашение Путина в Вашингтон в конце года.