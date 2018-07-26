Апелляционный суд Херсонской области 30 июля рассмотрит жалобу на продление ареста главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Андрей Доманский.

"Суд состоится в понедельник, 30 июля", - сообщил адвокат Вышинского.

Напомним, что 11 июля Херсонский городской суд продлил подозреваемому в госизмене Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без возможности внесения залога. Суд оставил без удовлетворения просьбу адвоката взять Вышинского на поруки.

15 мая Кирилл Вышинский был задержан в Киеве в результате широкомасштабной операции СБУ в отношении сотрудников агентства "РИА Новости Украина".

Ранее "Страна" писала о том, что Вышинский отказался от украинского гражданства и обратился за помощью к Путину

Также мы сообщали, что Украина готова передать России еще 13 граждан РФ. Среди них - Вышинский.