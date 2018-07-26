Адвокат Вышинского сообщил, когда суд рассмотрит жалобу на продление ареста журналиста
Апелляционный суд Херсонской области 30 июля рассмотрит жалобу на продление ареста главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Андрей Доманский.
"Суд состоится в понедельник, 30 июля", - сообщил адвокат Вышинского.
Напомним, что 11 июля Херсонский городской суд продлил подозреваемому в госизмене Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без возможности внесения залога. Суд оставил без удовлетворения просьбу адвоката взять Вышинского на поруки.
15 мая Кирилл Вышинский был задержан в Киеве в результате широкомасштабной операции СБУ в отношении сотрудников агентства "РИА Новости Украина".
Ранее "Страна" писала о том, что Вышинский отказался от украинского гражданства и обратился за помощью к Путину
Также мы сообщали, что Украина готова передать России еще 13 граждан РФ. Среди них - Вышинский.