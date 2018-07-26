Американская администрация обнародовала в среду декларацию о непризнании воссоединения Крыма и России. Документ, который официально и публично провозглашает политикой Вашингтона непризнание возвращения полуострова в состав Российской Федерации, опубликован за подписью госсекретаря США Майкла Помпео.

Госдепартамент в очередной раз указал на нарушение Россией основополагающего положения международной политики, изложенного в подписанном СССР Хельсинкском заключительном акте 1975 г.: "воздерживаться от любых требований или действий, направленных на захват и узурпацию части или всей территории любого государства-участника".

В документе отмечается, что, "подобно тому, как поступили в случае с "Декларацией Уэллеса", США подтверждают свою политику отказа признать притязания Кремля на суверенитет над территорией", которая, по утверждению Вашингтона, якобы "была захвачена силой в нарушение международного права".

Помпео имел в виду принятое в июле 1940 года американской стороной заявление, подписанное и. о. госсекретаря США Самнером Уэллесом.

В этом документе Вашингтон отказался признавать вхождение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии. "США призывают Россию уважать принципы, которых Москва, как она давно заявляет, придерживается", - заявил в документе шеф американской дипломатии.

Непризнание воссоединения Крыма с Россией становится отныне официальной политикой США.

"Не будет смягчения санкций, связанных с Крымом, пока Россия не вернет контроль над Крымским полуостровом Украине. В этих целях сегодня мы придаем официальный характер политике непризнания Соединенных Штатов посредством издания "Крымской декларации", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства. Он выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Хочу заверить комитет, что Соединенные Штаты не признают и не будут признавать аннексию Кремлем Крыма. Мы стоим вместе с союзниками, партнерами и международным сообществом в своей приверженности Украине и ее территориальной целостности", - заявил Помпео.

Как сообщала "Cтрана", в МИД Италии заявили, что не признают аннексию Крыма.

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