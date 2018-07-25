Государства Евросоюза дали согласие на поездку начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова в Берлин и Париж для участия в политических переговорах. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Евросоюз внес Герасимова в санкционный список в апреле 2014 года в ответ на действия России в Украине и ему запрещен въезд в страны блока.

Представитель МИД Германии отметил, что ведомство сообщило государствам-членам ЕС о визите генерала в Берлин, и те не возражали против въезда.

Представитель МИД ФРГ сообщил, что в исключительных случаях, с согласия государств-членов ЕС, въезд может быть разрешен для участия в политических переговорах.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина присоединилась к решению ЕС о санкциях против России.

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