Двое неизвестных осквернили храм Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ) в Одессе. Об этом в среду сообщил "Таймер", разместив соответствующие фотографии.

"В ночь на 25 июля неизвестные сделали надпись "Гори, мразь" на храме святой мученицы Татьяны возле Национального университета "Одесская юридическая академия" на четвертой станции Большого Фонтана", - говорится в сообщении.

Фото: timer-odessa.net

В издании, ссылаясь на информацию служителей церкви, добавили, что записи с камеры видеонаблюдения зафиксировали двух молодых людей, которые совершали правонарушение. Полиция пока никак не прокомментировала данный факт

Видео: youtube.com

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