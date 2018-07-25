В Греции не могут взять под контроль ситуацию с тушением масштабных лесных пожаров. Жертвами стихии уже стали более 70 человек, еще 156 получили ожоги и травмы. Фото из космоса сделал европейский спутник Sentinel 2 из программы "Коперник", пишет Европейская правда.

Пожары в Греции к западу от греческой столицы достигли таких масштабов, что их хорошо видно из космоса.

Основной очаг пожаров находится в районе прибрежного курортного города Кинета, а также у городов Рафина, Пикерми, Мати, Неос Вутзас, где введен режим чрезвычайного положения.

Количество погибших уже превысило число жертв пожара на Пелопоннесе 2007 года, который унес жизни 70 человек и был одним из худших в истории.

Фото: eurointegration.com.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в Греции от пожаров погибли уже 79 человек, в стране объявлен трехдневный траур.

Также мы сообщали, что появились видео и фото смертоносных пожаров в Греции. Люди спасаются от огня в море.