SpaceX снова не смогла поймать головной обтекатель ракеты Falcon 9. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя компании.

Спасательный корабль "Мистер Стивен" с огромной натянутой сетью столкнулся с плохой погодой в Тихом океане. Из-за этого он не смог вовремя прибыть в точку приземления детали, которая была обозначена с помощью сигналов GPS. Вместе с тем, он отметил, что основная часть миссии прошла успешно - ракета доставила на орбиту 10 коммуникационных спутников созвездия Iridium.

В середине июля SpaceX завершила модернизацию корабля, который получил сеть, в четыре раза превосходящую по размеру предыдущую. Предполагалось, что таким образом повысится вероятность поймать падающие части головного обтекателя ракеты. В компании отметили, что "все еще учатся, как ловить детали корабля в воздухе".

Фото: edition.cnn.com

Предыдущие попытки компании поймать обтекатели также закончились неудачно. Головной обтекатель ракет семейства Falcon - это конструкция в передней части корабля длиной 13 метров и диаметром 5,2 метра. Деталь состоит из алюминия и углеродного волокна.

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