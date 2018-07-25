На Кировоградщине на микроавтобус с людьми упал бетонный столб. Об этом сообщает "Утренний город".

В Александрии на микроавтобус с людьми упала опора. Происшествие случилось в микрорайоне Победа во время сильного ливня с градом, который прошел в 16.00 вчера, 24 июля. На микроавтобус "Мерседес" с людьми упала опора. Обрушение опоры произошло на улице Кировоградское шоссе, 133. В салоне в это время находилось три человека: 31-летний водитель, его мать и тетя. Все - александрийцы.К месту происшествия приехали спасатели, полиция и "скорая помощь".

Люди травм не получили, но оказались надолго заперты в салоне, пока электричества отключали напряжение. После этого заложники смогли покинуть автомобиль.

Фото: ugorod.kr.ua/

Как рассказали в пожарной службе, причиной обрушения опоры стала ветка дерева, которая упала на провода и натянула их. Под натиском бетонная конструкция не выдержала. К счастью, никто из людей не пострадал. Машине предстоит дорогостоящий ремонт. Транспортное средство застраховано, но водитель сомневается, что страховая полностью покроет реальные расходы, которые должны быть.

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