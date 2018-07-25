В центре Николаеве драка компаний переросла в поножовщину: 2 человека в больнице (фото, видео). Об этом сообщают "Новости N".

Между двумя компаниями из трех и пяти человек произошел конфликт, который в дальнейшем перерос в драку, во время которой один из участников ножом нанес тяжелые телесные повреждения двум 18-летним потерпевшим в виде проникающих ранений грудной клетки - одному повредил легкие, второму - повредил сердце. За их жизнь борются медики.В ходе проведения первоочередных следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска и следователями Центрального ОП ГУНП в Николаевской области был установлен и задержан обоснованно подозреваемый в совершении преступления 23-летний местный житель.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК. Расследуется уголовное производство, начатое по признакам ч. 2 ст. 15 ч. 2 п. 1 ст. 115 УК Украины - покушение на умышленное убийства двух и более лиц - наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества. Продолжается следствие. Пострадавшие в тяжелом состоянии находятся в медицинском учреждении.

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