Ливни не оставят Украину вплоть до 28 июля, а потом дожди могут вернуться 30 и 31 июля.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала синоптик Наталья Диденко, которая напомнила, что над страной навис циклон Halina, который в народе уже прозвали Баба Галя.

По словам специалиста, циклон летом - это ливни, грозы, град и шквалы.



"Этот вредный циклон уже вроде и заполняется и начинает поджимать антициклон Хельмут (на карте), то есть, это все должно уже затухать. Но. Воздух настолько перенасыщен влагой, циклон, хоть и старый, но все же еще над нами, потому ливни с грозами никуда не исчезают", пишет синоптик.

"Всех волнует, когда это кончится. Смотрите! По прогнозам, вероятность периодических ливней остается завтра, 27-го и чуть меньше 28-го июля. 29 июля, в воскресенье, немного подсохнут, прояснит. 30-го июля - днем ​​без осадков, но вечером снова может полить. 31 июля - местами локальные дожди днем, а утром и вечером - более или менее спокойно. 1, 2 и 3 августа - уф! Солнечно и жарко", - считает Диденко.

Фото: facebook.com

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