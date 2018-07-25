Из-за дождя и сдвига грунта на мосту на улице Елены Телиги был поврежден кабель одного из крупнейших интернет-провайдер Lосal Net. В результате на Оболони, Куреневке, Виноградаре - большая проблема с интернетом.

По данным провайдера в данный момент всё ещё ограничен доступ к месту аварии. "Нет возможности проводить ремонтные работы по восстановлению сети, так как зона их проведения считается опасной. Мы, также как и коммунальные службы, не предполагали таких разрушительных последствий. Все ресурсы компании задействованы на устранение проблемы. Ещё раз приносим свои извинения за временные неудобства," - заявили в компании.

Фото: facebook.com/localnetua

Как сообщала "Cтрана", движение по мосту на Телиги и Кирилловской в Киеве закрыто из-за сдвига земли.

Мы писали, что появились фото, как в Киеве после дождя обвалился мост над улицей Кирилловской.