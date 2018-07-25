Оклад украинских судей, которые не прошли квалифоценивание, привязали к прожиточному минимуму. Об этом пишет Юрлига.

Минимальная зарплата в качестве расчетной величины для зарплат и окладов теперь применяется в размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года.

Соответствующие изменения предусмотрены Законом № 2415-VIII "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав", который вступил в силу 22 июля.

Теперь в Законе № 1774-VIII установлено, что минимальная заработная плата не применяется как расчетная величина для определения должностных окладов и заработной платы работников и других выплат. А до внесения изменений относительно ее неприменения она применяется в размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, начиная с 1 января 2017 года.

На 1 января 2018 года прожиточный минимум составляет 1762 грн.

Напомним, как разъяснила ГСА с 1 января 2017 года размер должностного оклада судьи местного суда до прохождения квалификационного оценивания составляет 16 тыс. грн, апелляционного суда - 17 600 грн. После прохождения квалификационного оценивания размер базового должностного оклада судьи местного суда будет равен 24 тыс. грн, апелляционного суда - 40 тыс. грн. Это было связано с тем, что до внесения изменений относительно неприменения МЗП как расчетной величины она применялась в размере 1600 грн.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине увеличился размер алиментов и прожиточного минимума.

Также мы сообщали, что Кабинет министров разрешил поднимать оклады военным, если вырастет прожиточный минимум.