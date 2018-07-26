На Херсонщине в водоемах покраснела вода и массово погибла рыба. Об этом сообщает "Гривна". Возле села Веселое Бериславского района и в Новой Каховке, на противоположном берегу, вся прибрежная полоса усеяна мертвой рыбой.

Массовая гибель рыбы и раков зафиксировали местные жители в Каховском водохранилище неподалеку гидроэлектростанции. Химический экспресс анализ показал, что рН воды и растворенный кислород в норме, сероводорода и нефтепродуктов не обнаружено. А вот цвет воды не характерен для Каховского водохранилища - коричневый.

Анализ на загрязняющие вещества показал превышение по азоту аммонийному в 5.85 раз, по хрому в 6.1 раза, по фенолам в 4 раза, химическое потребление кислорода в 3.2 раза.

"Массовая гибель рыбы, отравление птиц, потреблявших такую рыбу и результаты анализов могут свидетельствовать о загрязнении воды Каховского водохранилища токсичными веществами", говорится в сводке по ЧС Херсонской ОГА.

Как сообщала "Cтрана", в лимане под Одессой массово гибнет рыба.

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