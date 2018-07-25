В укранских родомах планируют запустить новый проект - онлайн-регистрации рождения ребенка. В Минюсте сообщили, что соответствующий проект ведомственного приказа уже готов и в ближайшее время будет подписан, пишет Юрлига.

Министр юстиции Павел Петренко напомнил, что уже действуют услуги оформления свидетельства о рождении, регистрации места проживания и регистрации помощи при рождении ребенка, а пилотный проект онлайн-регистрации рождения был запущен в Киеве полтора месяца назад.

Сотрудники Минюста с помощью планшета проводят онлайн-регистрацию факта рождения ребенка непосредственно в роддоме. Мать или отец ребенка заполняют электронную анкету, подтверждают выбор имени, места жительства ребенка и проверяют все данные. Регистрация происходит сразу, в режиме онлайн.

Свидетельство о рождении можно получить курьерской доставкой в любое удобное время.

Министр заявил, что в течение следующих 8-12 месяцев, до следующей весны, все областные центры будут привлечены к этой программе, а в течение 2019 - начале 2020 года 472 родильных дома, с которыми у Минюста есть партнерская программа, также получат такую возможность.

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