В Киеве с вечера 25 июля будет полностью перекрыто движение транспорта на путепроводе на пересечении ул.Кирилловской и ул.Елены Телиги, сообщила пресс-служба Киевской горгосдминистрации.

"Путепровод на пересечении ул.Кирилловской и ул.Елены Телиги полностью закрыт для движения. Причиной стало размытие опор во время сильной непогоды. Соответствующее решение принято во время выездной комиссии города Киева по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Киевской городской государственной администрации отметили, что движение транспорта будет полностью восстановлено 26 июля во второй половине дня, поэтому столичным водителям предлагают заранее выбирать альтернативные пути проезда.

Как сообщала "Cтрана", ранее стало известно, что в Киеве дождь смывает мост на улице Елены Телиги, троллейбусы не ходят, движение парализовано.

Позже появились фото, как в Киеве после дождя обвалился мост над улицей Кирилловской.