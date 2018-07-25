Офицеру одной из воинских частей во Львовской области объявили подозрение в избиении солдата-контрактника. Причем пострадавший получил серьезную травмы и медики вынуждены были удалить ему селезенку.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил военный прокурор Западного региона Олег Сенюк.

"Старший по званию умышленно нанес солдату телесные повреждения в область селезенки и, как следствие, поврежденный орган пришлось удалить", - написал военный прокурор.

Также в сообщении говорится, что относительно упомянутого офицера проводится проверка по факту вымогательства и получению неправомерной выгоды от троих военнослужащих, в том числе, и от избитого им солдата.

"В более чем 64 тыс. рублей РФ и 16 тыс. грн он оценил непривлечение к ответственности этих троих солдат, а также разрешение на выезд за границы Яворовского гарнизона потерпевшему солдату", - сообщил Олег Сенюк.

По указанным фактам в ЕРДР внесены сведения о правонарушениях, предусмотренных ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды) и по ч.4 ст.426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

Расследование проводят сотрудники Яворовского отдела Национальной полиции.

Ранее "Страна" писала о том, что в Луцке избили женщину-полицейскую, приехавшую на вызов об избиении.

Также мы сообщали, что стали известны обстоятельства избиения украинца в Турции.