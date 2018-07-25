Прокуратура Киева объявила подозрение мошеннику, который по поддельным документам продал квартиру киевлянки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как сообщается, в правоохранительные органы обратилась жительница столицы, которая сообщила, что неизвестный, используя поддельную доверенность от ее имени, незаконно продал принадлежащую ей квартиру и присвоил средства в размере 3 млн 700 тысяч гривень.

В ходе досудебного следствия правоохранителям удалось установить личность мошенника. Им оказался 29-летний житель Киевской области. В рамках досудебного следствия также устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.

Правонарушителю объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) и ч. 1, 4 ст. 358 УК (использование заведомо поддельного документа).

В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Также с целью недопущения дальнейших незаконных действий на квартиру потерпевшей наложен арест.

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