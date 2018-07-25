Журналист Владислав Сидоренко опубликовал в Facebook видео, снятое после ливня на улице Елены Телиги в районе метро "Дорогожичи" в Шевченковском районе Киева.

Он решил показать, какие лужи на самом деле после дождя, а потому прежде чем выйти из машины, журналист разулся и закатал штаны.

Воды на дороге оказалось почти по колено. Однако журналист решил выяснить, сколько воды скопилось на дороге под мостом, и пошел под него с включенной камерой.

"Я не дошел еще под мост, прошел метров 10. Воды уже по яйца... Масштаб трагедии понятен вообще? Риторический вопрос: сколько реально там еще глубина, какая?.. Замерял на себе", – подчеркнул он. Сидоренко отметил, что на улице Телиги автомобилисты простояли в пробках "полтора месяца".

Видео: facebook.com

Как сообщала "Cтрана", подземные переходы в Киеве затопило прямо с товарами, которые там продавались.

Также в Киеве затопило Соломенский суд, билборды и деревья падают на авто.

Почти сразу же после потопа сеть взорвалась фотожабами на Кличко и залитый дождями Киев.