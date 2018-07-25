Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) написали открытое письмо главе Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Грушковскому перед рассмотрением комиссией дела главы САП Назара Холодницкого, которое запланировано на 26 июля. Текст письма опубликован на странице ведомства в Facebook.

"Безосновательная, с использованием незаконных методов и способов, дискредитация руководителя САП есть способом давления на каждого из нас", - говорится в тексте письма.

Также прокуроры отмечают повышенное внимание к руководителю САП со стороны политиков и общественников, которое уже не раз проявлялась в СМИ.

Прокуроры не сомневаются, что рассмотрение жалобы состоится в полном соответствии с законом, призывают воздержаться от давления на КДКП и заявляют об отсутствии давления на них со стороны руководителя САП.

Письмо подписали 17 прокурорв САП.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что завтра Генпрокуратура рассмотрит увольнение Холодницкого.

Также мы сообщали, что Холодницкий засветился на море с длинноволосой блондинкой на фоне надувного банана.