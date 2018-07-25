Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец разъяснила, что факт отсутcтвия опьянения у водителя Hummer Кирилла Островского еще не подтвержден окончательно.

Об этом она написала в Facebook.

"Хочу отдельно разъяснить по освидетельствование водителя Хамера после ДТП. Хотя Драгер и не обнаружил признаков алкогольного опьянения, но только после получения лабораторных исследований его мочи, можно будет утверждать ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Поэтому рано делать заявления, что он был трезв, как кое-кто уже успел интерпретировать эту информацию. И есть еще один момент. Водитель отказался предоставить все биологические образцы, которые от него требовались. Поэтому прокуратура города Киева завтра через суд потребует отобрать их у него принудительно. Соответствующее ходатайство уже подготовлено и утром будет направлено в Шевченковский райсуд г. Киева для рассмотрения", пишет Максимец.

Фото: facebook.com

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