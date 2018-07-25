После запуска скоростной электрички в аэропорт "Борисполь" планируется запустить проект единого билета на поезд и самолет. Об этом рассказал и.о. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов в интервью РБК-Украина.

По его словам, изначально нужно реализовать проект скоростной электрички в "Борисполь", после чего состоится введение единого билета. Кравцов отмечает, что единый пакет будет включать в себя билеты на скоростные поезда и билеты на самолет. Кроме того, УЗ рассматривает возможность запуска так называемого "сквозного" билета.

"У меня в прошлом году была идея сделать сквозной билет, чтобы пассажир мог купить один билет на поезд, а потом пересесть с ним же на автобусный рейс. К примеру, таким пилотным проектом должен был стать билет в "Буковель" - в одном билете был бы заложен проезд поездом и автобусом, который привязан к расписанию поезда", - заявил Кравцов, добавив, что такой проект может быть запущен уже зимой.

Как сообщала "Cтрана", в "Укрзализнице" рассказали, где в поезде искать ремни безопасности.

Ранее "Укрзализниця" начала предлагать онлайн билеты с пересадкой.

Также стало известно, что половину всех билетов на поезда украинцы покупают в интернете.