Правительство Италии не признает аннексию Крыма Россией и придерживается санкционной политики Европейского Союза. Такое заявление сделал министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези на заседании парламента. Об этом сообщает издание "Европейская правда".

"Правительство считает, что правила международного права должны всегда уважаться. Италия не признала региональные власти, назначенные в марте 2014 года, следуя санкциям в соответствии с ЕС", - сказал министр.

Миланези отвечал на вопросы депутата Лауры Болдрини относительно заявления главы МВД Маттео Сальвини, который защищал легитимность проведения Россией референдума в Крыму после аннексии полуострова.

Как уже писала "Страна", Сальвини считает, что Россия законно аннексировала украинский Крым, а революцию в Украине называет "фальшивой".

Глава МВД Италии также подтвердил свою приверженность отмене европейских санкций против РФ.



Ранее "Страна" писала о том, что в аннексированном Крыму умер внук Брежнева. У него были проблемы с сердцем.

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