Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыла уголовное производство по факту невнесения народным депутатом Денисом Дзензерским (фракция "Народный фронт") в электронные декларации за 2015 и 2016 годы сведений о финансовых обязательствах на более 4 млрд грн.

Как сообщает в среду пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), такое решение прокурор САП принял 24 июля.

"Решение принято якобы на основании "научных разъяснений" относительно толкования понятия "финансовые обязательства". Национальное антикоррупционное бюро Украины уверено, толковать законодательство имеет право только Конституционный суд, а не отдельные ученые или институты. Следовательно, решение прокурора НАБУ планирует обжаловать", - сказано в сообщении Бюро.

В сообщении НАБУ не указано имя нардепа, фигурирующего в закрытом уголовном производстве. Однако, как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" источники в правоохранительных органах, речь идет о парламентарии Денисе Дзензерском.

В НАБУ напомнили, что 5 января 2017 года детективы Бюро начали расследовать производство по ст.366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации).

"По данным следствия и согласно решению Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, принятого по результатам проведения полных проверок деклараций народного депутата Украины за 2015 и 2016 годы, он не отразил сведения о наличии финансовых обязательств в общей сумме более 4 млрд грн. Это - средства, взимаемые с него на основании судебных решений, вступивших в законную силу", - сообщили в Бюро.

В сообщении отмечается, что в июле 2017 года детективы НАБУ вместе с прокурорами САП обратились к генеральному прокурору с проектом представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного избранника по вышеуказанным фактам, однако представление было возвращено на доработку.

"Детективы НАБУ устранили недостатки. Однако прокуроры антикоррупционной прокуратуры решили закрыть дело, обосновывая решение противоречивыми разъяснениями некоторых ученых, согласно которым финансовые обязательства якобы не могут возникать на основании судебных решений", - отметило в НАБУ, подчеркнув, что "ни один ученый или научное учреждение не могут толковать положения законов Украины" – это право исключительно Конституционного суда.

Как сообщалось, 26 февраля 2018 года НАПК утвердило и направило в НАБУ обоснованные выводы по результатам полной проверки деклараций народного депутата Украины Дениса Дзензерского (фракция "Народный фронт") за 2015 и 2016 годы.

В декларации за 2015 год Дзензерский задекларировал доход в виде подарка в сумме 35 млн грн, законность оснований приобретения которого не подтвердил доказательствами.

Напомним, ранее прокуроры Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) выяснили, что народный депутат Денис Дзензерский владеет и руководит компаниями на территории Украины, а также оффшорными компаниями на территории Кипра.

Также фирмы, входящие в сферу влияния депутата из фракции "Народный фронт" Дениса Дзензерского накопили огромные долги, общая сумма которых оценивается в более 2 млрд грн. Однако депутат их не декларирует.