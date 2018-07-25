Сдвиг земли и части конструкций моста на пересечении ул.Телиги и ул.Кирилловской в Киеве произошли вследствие сильных осадков в среду днем, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС в городе Киеве.

"По информации представителей "Укрмост", на пересечении ул.Телиги и ул.Кирилловской сдвинулась часть земли и часть конструкции моста, несущие конструкции моста не повреждены, пока движение по мосту закрыто, движение восстановят после того как уберут электропровода", - сообщает в среду вечером пресс-служба столичного главка ГосЧС.

Как сообщала "Cтрана", ранее стало известно, что в Киеве дождь смывает мост на улице Елены Телиги, троллейбусы не ходят, движение парализовано.

Позже появились фото, как в Киеве после дождя обвалился мост над улицей Кирилловской.