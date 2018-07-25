В 2011 году сотрудник платежной компании Qiwi за три месяца "намайнил" на терминалах компании 500 000 биткоинов, что стоило тогда $5 млн, рассказал гендиректор Qiwi Сергей Солонин на лекции в Московской школе коммуникаций. Об этом пишут "Ведомости".

Имени сотрудника Солонин не раскрыл. Пресс-секретарь бизнесмена уточнила, что речь идет об одном из разработчиков компании, который впоследствии был уволен. По данным Солонина, вcя криптовалюта была утеряна.

Отталкиваясь от текущей цены биткоина в $8187, состояние этого человека можно было бы оценить в $4,09 млрд. Таким образом, в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes бывший техдиректор Qiwi мог бы обогнать основателя "Магнита" Сергея Галицкого.

Состояние Сергея Солонина Forbes в 2015 г. оценивал в $400 млн. С 2016 г. в рейтинг Солонин уже не попадал.

Эмиссия биткоина ограничена 21 млн штук. Сейчас, по данным сайта blockchain.com, выпущено уже 17,16 млн биткоинов. Таким образом, в руках у бывшего сотрудника Qiwi в 2011 году находилось 2,4% всего потенциально допустимого объема биткоинов.

"В 2011 г. у нас стояло огромное количество - более 100 000 - терминалов самообслуживания. Как-то ко мне пришел начальник службы безопасности и сказал, что терминалы, которые стоят в магазинах, ночью, когда нет людей, что-то передают и вообще работают очень интенсивно, идет большая нагрузка. Мы начали с этим разбираться, и за три месяца выяснилось, что мой СТО (главный технический директор) майнил на этих терминалах биткоины. Я такой: "так, давайте по порядку: что такое биткоийны, что значит "майнить?" Хотя больше всего меня поразила сумма: он за три месяца намайнил 500 000 монет, и это стоило $5 млн", – сказал Солонин.

Ранее "Страна" писала о том, что биткоин вырос до $8 000 впервые с конца мая.

Также мы сообщали, что почти половину мирового рынка криптовалют занял биткоин.