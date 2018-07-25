В ближайший час с сохранением до конца суток 25 июля в Киеве ожидается сильный дождь, шквалы 15-20 м/с, возможно подтопление, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на предупреждение Украинского гидрометцентра.

Управление по вопросам ЧС Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

"Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Cтрана", дождь наделал бед. Центр Киева практически остановился из-за пробок, которые достигли рекордных 10 баллов.

Мы писали, что в Киеве затопило Соломенский суд, билборды и деревья падают на авто - спасатели.

Также в Киеве дождь смывает мост на улице Елены Телиги, троллейбусы не ходят, движение парализовано.