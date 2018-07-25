В Москве полиция задержала украинского проводника из города Ровно Сергея Бугайчука по обвинению в продаже оружия, сейчас он находится в СИЗО "Лефортово", сообщил hromadske.ua со ссылкой на адвоката Марка Фейгина.

По словам адвоката, украинец был задержан 11 июля на вокзале в Москве, а 12 июля суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Марк Фейгин рассказал, что Сергея Бугайчука обвиняют в перевозке оружия в РФ и дальнейшей его продажи.

"Его задержали не на горячем, дело основывается только на показаниях двух граждан России, непонятных", - подчеркнул адвокат.

Он пояснил, что эти двое россиян утверждают, что Бугайчук якобы продавал им оружие, в частности пистолет Glock 19, а также стволы к пистолетам Макарова.

По словам Фейгина, украинский проводник не признает своей вины. Сейчас он находится в СИЗО "Лефортово", куда также приехала его жена.

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