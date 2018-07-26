В Харькове местные правоохранители поставили своеобразный "антирекорд". Районный суд вынужден был отпустить обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, потому что срок привлечения его к ответственности истек.

Виновника формально приговорили к 3 годам лишения свободы. Однако его сразу же освободили от наказания в связи с истечением 10-летнего срока привлечения к ответственности. Об этом стало известно из приговора Орджоникидзевского райсуда Харькова от 18 июля:



Источник: reyestr.court.gov.ua

"Страна" разобралась в причинах столь долгого процесса.

Это было под Чугуевом

ДТП случилось почти 16 лет назад, 2 сентября 2002 года. Фабула дела несложная: водитель "Нивы" с тремя пассажирами ехал по трассе Чугуев – Харьков. Решив заехать на заправку, он перестроился в левый ряд, чтобы потом развернуться.

Однако, как установил суд, водитель "Нивы" при этом нарушил Правила дорожного движения, по которым при повороте налево он был обязан сначала пропустить авто, едущие в том же направлении по левой полосе. Из-за этого "Ниву" догнала маршрутка "Газель" с шестью пассажирами. Маршрутка левым передним углом ударила "Ниву" сзади. От удара маршрутка опрокинулась на правый бок, а "Нива" отлетела к бордюру.

В результате ДТП пассажирка "Нивы" получила открытую черепно-мозговую травму, от которой умерла в больнице. Она была дочкой водителя. Один из пассажиров маршрутки получил закрытый перелом ключицы, а еще пять пассажиров отделались легкими телесными повреждениями.

Технология затягивания

Досудебное следствие по данному ДТП затянулось на 10 лет. Причиной стало проведение множества экспертиз, выводы которых противоречили друг другу.

Сразу же после ДТП в 2002 году были проведены судебно-медицинские экспертизы. А вот с трассологической и автотехнической экспертизами начались проблемы.

Милицейские эксперты сработали оперативно и выдали свое заключение всего через полтора месяца после ДТП. Но потом экспертизы начали проводить судебные эксперты. Затем харьковские судебные эксперты провели две экспертизы в 2004 году.

Когда дело в первый раз передали в суд, оно дошло до Верховного суда. В марте 2007 года "вышка" вернул его правоохранителям "на доследование". Причиной стало различие на 10 градусов в оценке угла, под которым "Газель" врезалась в "Ниву":



Источник: reyestr.court.gov.ua

После возврата дела следствие снова начало назначать экспертизы. Сначала специалисты харьковского института судебных экспертиз в своем заключении в 2008 году назвали показания водителя маршрутки "технически несостоятельными". Затем были назначены две повторные экспертизы. Одесские эксперты в июне 2009 года опровергли выводы харьковских коллег и подтвердили показания водителя маршрутки.

Еще одна экспертиза состоялась в Донецке в 2011 году. Она не назвала виновника ДТП, а лишь констатировала, что показания водителей противоречат друг другу:



Источник: reyestr.court.gov.ua

По сути, все эти экспертизы виновника ДТП однозначно не определили. Из материалов дела неясно, зачем понадобилось проводить шесть экспертиз вместо одной. Зато благодаря проведению множества экспертиз дело затянулось на годы.

В результате, суд снова начал рассматривать дело только в августе 2012 года. К этому моменту прошло почти десять лет после совершения ДТП.

Плюс восемь лет в суде

Поначалу суд столкнулся с проблемой неявки свидетелей и потерпевших. Спустя годы после происшествия уже никто не хотел ворошить прошлое и являться для дачи показаний. Суду пришлось неоднократно вызывать свидетелей и потерпевших приводом через органы милиции.

А потом, в конце 2013 года, адвокат подсудимого добился проведения еще одной экспертизы. В обосновании он говорил, что все предыдущие экспертизы содержат взаимоисключающие выводы. В результате суд назначил проведение дополнительной судебной автотехнической экспертизы в харьковском институте судебных экспертиз.

В результате дело затянулось еще на год. Выводы харьковских экспертов адвокатов не устроили, и в октябре 2014 года они запросили повторную экспертизу по тому же списку вопросов – теперь уже в киевском институте.

Только в марте 2017 года киевские эксперты прислали суду заключение своей экспертизы, и суд снова приступил к рассмотрению дела.

Приговор был вынесен спустя больше года. В итоге, досудебное следствие и судебное разбирательство длились 15 лет и 10 месяцев – с сентября 2002 по июль 2018 года.

Приговор всей системе

Данный случай с почти 16-летним расследованием показывает все несовершенство украинской судебно-правоохранительной системы. По довольно заурядному ДТП смогли затянуть дело на срок, достаточный для того, чтобы привлечь виновника к ответственности оказалось невозможным. Поэтому факт вынесения приговора, по сути, уже не имеет значения и является пустой формальностью.

Ключевую роль в затягивании дела сыграли противоречивые результаты экспертиз. Эксперты разных экспертных учреждений, которые входят в систему Минюста, давали разные заключения об одних и тех же обстоятельствах аварии. Чтобы объяснить различия в шести экспертизах, которые проводились на этапе досудебного следствия, суду пришлось заказывать еще две, что затянуло рассмотрения дела на годы.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в среду, 25 июля, сообщила в Facebook, что в 2017 году из 1324 осужденных по делам со смертельным ДТП к лишению свободы были приговорены только 276 человек. Это значит, что лишь каждый пятый виновник смертельного ДТП в прошлом году получил тюремный срок.

Поэтому не исключено, что расследование чудовищных ДТП с десятками жертв, которые произошли в последнее время, тоже затянется. А виновники смогут избежать наказания.

Как сообщала "Страна", 20 июля в ДТП с маршруткой под Житомиром погибли 10 человек. В тот же день в масштабном ДТП с автобусом и грузовиком под Николаевом погибли пятеро человек, 12 попали в больницу.

А 17 апреля в ДТП в Кривом Роге погибли восемь пассажиров маршрутки.