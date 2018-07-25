Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело против депутат Дениса Дзензерского. Об этом написала в Facebook журналистка Наталья Седлецкая, напомнив, что детективы НАБУ расследовали это дело с начала прошлого года.

"Как и в случае с недавним внезапным выводом из-под удара сына министра Авакова, такое решение САП снова выглядит подозрительно непоследовательным. Ведь раньше Холодницкий видел достаточно оснований для привлечения нардепа Дзензерского к ответственности и даже просил генпрокурора Луценко на это согласится" - написала она.

Ранее "Страна" рассказывала о том, как между БПП и "Народным фронтом" обострилась борьба за контроль над антикоррупционными ведомствами. После закрытия Холодницким уголовного дела против сына главы МВД Арсена Авакова САП вошла в орбиту влияния "Народного фронта". Одновременно эта политсила повела атаку против НАБУ, которое в последнее время выглядит лояльным президенту Петру Порошенко.

Напомним, ранее прокуроры Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) выяснили, что народный депутат Денис Дзензерский владеет и руководит компаниями на территории Украины, а также оффшорными компаниями на территории Кипра.

Также фирмы, входящие в сферу влияния депутата из фракции "Народный фронт" Дениса Дзензерского накопили огромные долги, общая сумма которых оценивается в более 2 млрд грн. Однако депутат их не декларирует.