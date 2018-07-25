Водителю внедорожника Hummer, который вечером 24 июля насмерть сбил девочку на бульваре Леси Украинки в Киеве, объявили еще одно подозрение - "оставление в опасности". Об этом прокуратура Киева сообщила на своей странице в соцсети.

Фото: facebook.com

"Водителю автомобиля Hиmmer, который подозревается в совершении смертельного ДТП на бульваре Леси Украинки, в результате которого погибла 10-летняя девочка, дополнительно объявлено о подозрении по ст.135 Уголовного кодекса Украины (оставление в опасности)", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, дополнительное сообщение о подозрении было вручено подозреваемому в присутствии его адвоката.

На данный момент действия водителя Hummer квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно по ч.2 ст.286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и ч.1 ст.135 (заведомое оставление без помощи лица) Уголовного кодекса Украины.

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