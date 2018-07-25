В результате подрыва на мине погибли два человека в поселке Мичурина за шахтой Изотова на окраине Горловки в Донецкой области.

По одной информации это дети, по другой - молодые люди, парень и девушка, 17 и 18 лет. Они получили травмы, не сопоставимые с жизнью, об этом сообщает российский Интерфакс.

Как сообщала "Cтрана", ранее ОБСЕ назвала число мирных жителей, погибших на Донбассе за неделю. С начала года СММ ОБСЕ подтвердила информацию о 150 жертвах среди гражданского населения. В частности, 29 погибли и 121 был ранен", - сообщил Александр Хуг.

Мы писали, что в харьковскую больницу госпитализирован тяжело раненый подросток из Донбасса, одинокая мама просит помощи.

Также было опубликовано видео, как в зоне ООС артиллерия уничтожила опорный пункт.