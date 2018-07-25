В затопленном переходе на КПИ и в других местах продавцы потеряли свои товары - из-внезапного потока воды они не успели их вынести.

Пользователь Александр Золотько в Faсebook пишет: "Жалко людей, хоть и негативно отношусь к торговле в переходах. Парень со стельками сокрушался - у него товара на 100к. Боюсь представить на сколько попал торговец телефонами. Но больше меня волнует другой вопрос. Кто должен выключать электричество в такие моменты?".

На фото видно, что магазины, несмотря на высокий уровень воды даже не убрали товары с прилавков. Их смывает в лужи.

Журналист Александр Зинченко высказался о торговцах, пострадавших от потопа: "Вeсь этот мелкий бизнeс жаль, конечно. Но. Торговля в нeпредназначeнном для этого месте - этo риск. Типа никто нe в курсе был, что такоe возможно".

Фото: facebook.com

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