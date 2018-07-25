На дорогах Украины за первые 6 месяцев 2018 года в ДТП погибли 64 ребенка, еще 1694 несовершеннолетних были травмированы. Об этом сообщил спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало на своей странице в соцсети.

"Лидерами этого антирейтинга два последних года остаются пять областей: Запорожская, Луганская, Николаевская, Херсонская и Киевская. По сравнению с аналогичным периодом 2017 полиции удалось несколько снизить показатель смертности несовершеннолетних на наших дорогах - на 9,9%. В первую очередь, благодаря оперативно-профилактической отработке и превентивной работе", - написал Тракало.

Фото: facebook.com

По его словам, смертельное ДТП с участием внедорожника, которое произошло накануне на бульваре Леси Украинки в Киеве, и в котором погибла девочка, демонстрирует недостаточность усилий, предпринимаемых полицией в рамках прописанных в законе полномочий.

"Несмотря на информационную кампанию, которую ежегодно проводит Нацполиция через СМИ и наружную рекламу, уже очевидно, что полиция должна иметь весомые рычаги воздействия на нарушителей ПДД. Иначе даже самые законопослушные граждане, дети, ежедневно выходя на улицу, подвергают себя опасности стать жертвой водителей-нарушителей", - написал спикер Нацполиции.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео смертельного ДТП в Черкассах, в котором погибли жена и ребенок полицейского.

Также мы сообщали, что стало известно, как звали погибшую под колесами Hummer девочку.