В Киеве сегодня из-за сильного дождя образовался очередной потоп. Залило дороги в нескольких районах - на Подоле, Лукьяновке, Дорогожичах, Шулявке и других. Центр города встал в 10-балльных пробках, а троллейбусы и трамваи перестали ходить вообще.

В Facebook сообщалось, что воду в столице уже начали откачивать помпами. Однако к тому времени уже были затоплены пешеходные переходы. В некоторых из них пострадали торговцы - их товар в прямом смысле ушел под воду.

Киевляне активно шутят над потопом в городе в социальных сетях. Они активно рисуют карикатуры, героем которых стал в том числе мэр Киева Виталий Кличко.