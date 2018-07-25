"Проезд на гондоле по 8 гривень". Сеть взорвалась фотожабами на Кличко и залитый дождями Киев
В Киеве сегодня из-за сильного дождя образовался очередной потоп. Залило дороги в нескольких районах - на Подоле, Лукьяновке, Дорогожичах, Шулявке и других. Центр города встал в 10-балльных пробках, а троллейбусы и трамваи перестали ходить вообще.
В Facebook сообщалось, что воду в столице уже начали откачивать помпами. Однако к тому времени уже были затоплены пешеходные переходы. В некоторых из них пострадали торговцы - их товар в прямом смысле ушел под воду.
Киевляне активно шутят над потопом в городе в социальных сетях. Они активно рисуют карикатуры, героем которых стал в том числе мэр Киева Виталий Кличко.
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