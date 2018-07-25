В связи с затоплением улиц после ливня управление чрезвычайных ситуаций КГГА по поручению мэра Виталия Кличко направило помпы для откачки воды в район Дорогожичей и на Дегтяревскую.

Об этом телеканалу 112 Украина рассказал нардеп и советник Кличко Дмитрий Белоцерковец.

По его словам, в районе "Дорогожичей" помпы были установлены, но там выбило автоматику. Ситуацию исправляют спасатели.

Мэр также поручил проверить другие места в городе, где из-за ливня могут возникнуть критические ситуации, и в случае необходимости направить помпы.

Замглавы КГГА Дмитрий Давтян рассказал в эфире телеканала, что сложная ситуация также на "КПИ".

"На Подоле у нас есть небольшие остановки по общественному транспорту, на скоростной линии "Борщаговской", на Телиги у нас есть вопросы по общественному транспорту, короткая остановка", - отметил Давтян около 18:30.

Он подчеркнул, что на протяжении нескольких дней водителей призывали максимально ограничить передвижение для собственной безопасности.

"Мы знаем, что ливневая канализация в городе устаревшая. Мы сегодня занимаемся модернизацией, например, по станции метро "Левобережная" - у нас там запланировано на этот год начало выполнения работ по ремонту ливневой канализации", - добавил замглавы КГГА.

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