Итальянские ученые заявили, что при помощи специального радара им удалось обнаружить на Марсе большое подземное озеро с водой в жидком агрегатном состоянии. Об этом пишет научный журнал Science.

Находка сделана благодаря радару MARSIS, установленному на европейском зонде Mars Express. По данным исследователей, озеро расположено на глубине в 1,5 км под землей, под слоем льда на Южном полюсе планеты. Это - первый случай, когда на Марсе находят большое подземное озеро. Более того, до сих пор на Красной планете не удавалось найти столь крупных запасов жидкой воды.

Фото: sciencemag.org

"Вероятно, озеро - холодное и очень соленое. Это делает маловероятным существование там жизни", - приводятся в статье предположения ученых.

"Если марсианские формы жизни похожи на то, что мы видим на Земле, то тогда это озеро - слишком холодное и слишком соленое для них", - отметил американский геофизик Дэвид Стиллман, комментируя открытие коллег, работающих на итальянское космическое агентство.

В то же время, как пишет Science, сделанное открытие подтолкнет ученых к поискам других подобных подземных озер на Марсе в надежде, что в них условия для жизни будут более благоприятными.

Отмечается, что, как принято считать, в прошлом на поверхности Марса было много воды. Поэтому до сих пор на планете можно наблюдать очертания высохших русел рек. Однако со временем атмосфера Марса изменилась, и теперь любая жидкая вода на поверхности будет испаряться.

"Эта находка - результат многолетних исследований Марса аппаратом MARSIS, который находится на орбитальной станции Mars Express и направляет вглубь планеты радиоволны. По их отражению ученые способны определять ее состав и строение. MARSIS работает уже 10 лет, за это время просвечивали разные участки Марса и вот сейчас в районе Южного полюса удалось обнаружить озеро", - объяняет доктор физико-математических наук, заведующий отделом исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Валерий Шематович, пишет Медуза.

По его словам, ученые уже неоднократно обнаруживали следы воды на Марсе.

"Мы достаточно уверенно можем сказать, что там когда-то был океан. Но 3,6 миллиарда лет назад на планете случилась катастрофа - вероятнее всего, Марс столкнулся с другим космическим телом, и планета потеряла магнитное поле. Оно больше не удерживает атмосферу, и солнечный ветер просто "обдирает" ее (это в 2018 году подтвердила миссия MAVEN). Из-за потери атмосферы часть глобального океана испарилась, а часть - замерзла. Озеро могло появиться из-за внутреннего источника тепла планеты. Получилось так: часть океана из-за холода покрылась льдом, но в некоторых местах до дна лед не дошел. Там и сохранилась вода", - говорит ученый и добавляет, что про воду в марсианском озере сложно что-то сказать, насколько она насыщена солями или минералами.

"Ее никто не видел, без исследования образцов химический состав невозможно. Но вода — она везде вода. Это H2O. Она может быть грязной, может быть с примесями, но это такая же вода", - считает Валерий Шематович.

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