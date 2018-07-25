В Киеве после дождя над улицей Кирилловской по улице Елены Телиги обвалилась часть Кирилловского путепровода, где еще с весны продолжаются ремонтные работы.

Об этом на страницах в социальных сетях информирует сообщество dtp.kiev.ua. В пробках также стоят трамваи.

Фото: Instagram, Facebook

На мосту было повреждено дорожное полотно, движение по мосту ограничено. В результате обвала пострадали коммуникации и магистральный оптоволоконный кабель.

На месте работают аварийные бригады.

Путепровод находился в процессе ремонта, планировалось, что трасса будет расширена, увеличится количество полос. Предполагалось, что работы завершатся до конца лета. Капитальный ремонт путепровода начался 27 апреля.

Как сообщала "Cтрана", центр Киева практически остановился из-за пробок, которые достигли рекордных 10 баллов

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