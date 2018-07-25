Национальный банк Украины третий день подряд понижает официальный курс гривни к доллару
Национальный банк Украины понизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 26 июля 2018 года до уровня 26,626878 грн за один доллар по сравнению с 25 июля, когда официальный курс гривны к доллару составлял 26,583191 грн. Об этом сообщается на сайте регулятора.
26 июля НБУ установил такой официальный курс валют:
- 100 долларов США 2662.6878
- 100 евро 3112.6820
- 10 российских рублей 4.2209
По данным НБУ, объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 24 июля составил 315,1 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $269,2 млн.
Ранее "Страна" писала о том, что в первый месяц лета украинцы продали в банки много больше валюты, чем там купили.
Также мы сообщали, что в Министерстве финансов США пообещали, что глобальной валютной войны не будет.
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