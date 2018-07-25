Национальный банк Украины понизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 26 июля 2018 года до уровня 26,626878 грн за один доллар по сравнению с 25 июля, когда официальный курс гривны к доллару составлял 26,583191 грн. Об этом сообщается на сайте регулятора.

26 июля НБУ установил такой официальный курс валют:

100 долларов США 2662.6878

100 евро 3112.6820

10 российских рублей 4.2209

По данным НБУ, объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 24 июля составил 315,1 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $269,2 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что в первый месяц лета украинцы продали в банки много больше валюты, чем там купили.

Также мы сообщали, что в Министерстве финансов США пообещали, что глобальной валютной войны не будет.