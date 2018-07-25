Подразделения ГУ Госслжубы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве ликвидируют последствия сильного ливня, сопряженного с мощными порывами ветра, обрушившимися на столицу Украины в среду вечером.

"Ул.Шутова, 1 затоплены помещения Соломенского суда (заявка поступила в 16:14). Работы по откачке воды продолжаются… ул.Довнар-Запольского - 2 дерева упали на проезжую часть дороги (16:23)… Работы на месте завершены, спасатели освободили проезжую часть от поваленных деревьев. пр.Победы,53 (16:35) - билборд упал на автомобиль. На месте работают спасатели…", - говорится в сводке, опубликованной на странице столичного главка ГСЧС в соцсети Facebook.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv/

Как сообщала "Страна", на Шулявке реки мусора хлынули в подземный переход.

Синоптики также сообщили, какую погоду они ждут по всей территории Украины в ближайшие сутки.