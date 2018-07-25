Сегодня в Киеве - потоп: после сильного ливня улицы города "утонули". Пользователи соцсетей активно делятся фотографиями и видео “плавающих” по дорогам машин, затопленных подземных переходов и автострад. Город буквально парализовало.

При том, что это не первый “потоп” за последние дни (хотя и самый сильный). Киев стабильно “заливало” несколько дней назад даже от небольших коротковременных дождей. Также такую ситуацию на дорогах киевляне стабильно наблюдают каждую весну, когда тает снег.

Причина затопления киевских улиц - в застарелой ливневой канализации, которая просто не справляется с отводом воды в таком количестве. Об этом в комментарии “Стране” заявил Дмитрий Давтян, заместитель главы КГГА.

“Проблема с затоплениями возникает из-за старых сетей ливневой канализации в городе. Многие из них делались достаточно давно и износились. Несмотря на то, что мы проводим ремонты. Мы занимаемся их заменой и чисткой регулярно, и когда мы проводим ремонты по замене дорожного покрытия, мы меняем и дождевую канализацию в том числе”, - заявил в комментарии “Стране” Дмитрий Давтян.

На уточнение “Страны” о том, что потопы после дождя в Киеве происходят не впервые - еще несколько дней назад на дорогах была аналогичная ситуация, хотя и дожди были не такие сильные и продолжительные, - заммэра ответил: “Сегодня - аномальная погода и аномальное количество осадков. Несмотря на то, что “Гидрометцентр” говорит, что это вполне нормальная погода для летнего сезона, но по-моему, это абсолютно ненормально, с ливнестоки не справляются. Дождь мы, к сожалению, не можем контролировать”.

Дмитрий Давтян перечислил “Стране” самые проблемные точки с сильным затоплением в Киеве на данный момент. Это станции метро Левобережная, Дорогожичи, КПИ.

“На Дорогожичах у нас отказала автоматика по откачке воды, и в связи с этим там образовалось затопление в полтора метра воды. Туда выехала “Служба спасения”, служба откачки, ремонтники, которые починят технику, также мы туда выслали дополнительные помпы для откачки воды”, - уточнил он.

Давтян также рассказал о перебоях в работе общественного транспорта - на Подоле, на скоростном трамвае на Борщаговке, на улицы Телиги. “К сожалению, это происходит в час пик, что осложняет работу. Но я думаю, в ближайшее время дождь перестанет, и мы устраним эти проблемы”, - сказал “Стране” замглавы КГГА.

Он также уточнил, что сейчас коммунальные службы делают все возможное для откачки воды там, где старые ливнестоки не справляются с нагрузкой.

“Сегодня на дорогах Киева работают все службы. Это и городская служба спасения, и Киевавтодор, Киевпастранс - все занимаются проблемными вопросами по откачке воды”, - сказал Дмитрий Давтян.

На вопрос “Страны” о сроках устранения потопа в Киеве он ответить затруднился. Но заверил, что городские службы делают все возможное для того, чтобы решить проблему как можно скорее.

“Это займет время, в связи с непредсказуемой погодой (вдруг через час опять хлынет ливень), и в связи с пробками. Но мы активно работаем, силы всех городских служб на это брошены, и мы надеемся, что в ближайшее время устраним все неполадки с затоплением в Киеве”, - сообщил Давтян.

Такую же причину затопления киевских улиц - не справляющиеся с большими объемами воды после сильного ливня канализационные стоки - назвал и советник киевского мэра, нардеп Дмитрий Белоцерковец.

“Нужно понимать, когда есть проблема с ливневкой, а когда есть последствия аномальных осадков. Если вода не стоит часами, а постепенно уходит, то просто ливневка не справляется с объемами осадков из-за их аномальности и такие проблемы бывают во всем мире, даже в самых больших и успешных мегаполисах.

Если же вода стоит долго и не уходит, тогда действительно есть проблема с ливневкой и над этим нужно работать. Проблема ливневок в городе историческая, появилась не вчера и не год назад. Мы понимаем, что над этим нужно работать и этот вопрос является актуальным. Поэтому, на многих улицах, где делали капремонт дорог, меняли систему ливневок, коммуникации. Но, на большинстве улиц эти системы - старые, изношенные. И мы определяем самые проблемные, к замене которых приступаем. Как, например, на Левобережке”, - сообщил Белоцерковец на своей странице в Фейсбук.

Он также уточнил, что по поручению мэра, управление чрезвычайных ситуаций города, в тех местах, где самая критическая ситуация, начинает откачку воды помпами.

Этими же аргументами - о застаревшей системе ливнестоков - объясняют проблему потопов в “Киевавтодоре”. Мол, как и большинство горсетей, ливнестоковая система была построена в середине ХХ века и не была рассчитана на нынешнее количество инфраструктурных объектов. Поэтому при резкой перегрузке (например, сильных дождях) ливневая система не может достаточно быстро пропустить все количество воды.